15 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:15 Süper Lig Maç Sonu 03:45 Z Raporu 04:00 beIN Manşet 04:45 Maç Saati 05:15 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 Z Raporu 06:45 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 Z Raporu 10:30 Süper Lig Maç Sonu 12:00 Kısa Özet: Beşiktaş - FTA Antalyaspor 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:30 Maç Saati 16:00 Süper Lig Maç Sonu 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:15 Kolaysa Anlat 19:00 Taraftar 20:00 Süper Lig Maç Önü 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 Maç Önü 21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray 21:30 DG Sivasspor - Y. Denizlispor 21:45 Devre Arası 22:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray 22:00 DG Sivasspor - Y. Denizlispor 22:00 Maç Saati 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com