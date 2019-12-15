15 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
15 Aralık 2019 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 Chelsea - Bournemouth
03:15 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:45 Süper Lig Özetler
12:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Bülteni
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 Süper Lig Özetler
15:15 TFF 1. Lig Özetler
15:30 Avrupa Stüdyosu
16:50 Wolverhampton - Tottenham
17:45 Süper Lig Özetler
18:00 Wolverhampton - Tottenham
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz