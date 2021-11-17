100.YILDA 100 HAYIRSEVER KAMPANYASINA BİR DESTEK DAHA

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep Valiliği'nin başlattığı "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına, gönül birliği ile şehrin eğitimine ve geleceğine yatırım yapan hayırsever aileler tarafından destekler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Hayırsever Nedim Karaca tarafından nakdi bağış karşılığında, Şahinbey İlçesi Bekişli Mahallesinde yapılan ilkokula isim hakkının verilmesi amacıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Metin Kılıçparlar, Hayırsever Nedim Karaca ile Fatma Karaca katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları söyledi:

"Olağanüstü fedakarlık. hayrın büyüğü, küçüğü hiç önemli değil aslolan bu proje içerisinde yer almak. Sizin emekli olarak bütün birikiminizi bu işe vermeniz bana göre her şeyden daha kıymetli. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. "

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise şunları kaydetti. : "Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılında Gaziantep'e 100 eser kazandırma ile ilgili Sayın Valimizin başlatmış olduğu bir proje var. Bugün 100 eserlerden bir tanesini hayırseverlerimiz Fatma Hanım ve Nedim Bey bize kazandırıyorlar. Ben çocuklarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. "

Hayırsever Nedim Karaca da; "Sayın Valimize teşekkür ederiz. Okulumuz vatana millete, devlete hayırlı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. " dedi

Konuşmaların ardından imzalar atılarak Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Nedim Karaca ile Fatma Karaca'ya teşekkür belgeleri verildi.

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