10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN, CLİNTON'I KABUL ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, başta Libya ve Suriye'de yaşananlar olmak üzere bölgesel sorunlar ele alındı.

BALIKÇI TEKNELERİ BEYŞEHİR GÖLÜNDE YARIŞTI

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 8'ncisi düzenlenen Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında balıkçı tekneleri yarıştı.

Eşrefoğlu Köprüsü önünden başlayan yarışta 10 tekne birinci olabilmek için mücadele verdi.

3 kilometre mesafeli yarış sonunda Murat Kabak adlı balıkçının motorlu teknesi birinci oldu. Göl etkinlikleri kapsamında daha sonra su bisikleti yarışı yapıldı, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Efekt

KAYSERİ'DE MODEL UÇAK PİSTİ AÇILDI

Kayseri'nin Talas ilçesinde model uçak pisti açıldı. Dördüncüsü yapılan Türkiye Model Uçak Şampiyonası gösterileri de büyük ilgi gördü.

Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım, yaptığı hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım'a maket uçak hediye etti.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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