10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

09.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:22
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doruk, mesajında, baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler nedeniyle yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelerden artık anında haberdar olabilme imkanı doğduğunu, Türk basınının da teknolojik ilerlemelerin sektöre getirdiği bu hızlı değişimleri yakından takip ederek, çağa ayak uydurmasının önemli olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin önemine değinen Doruk, şunları kaydetti:

"Gazetecinin, kamuoyuyla paylaştığı haberleri, eksiksizlik, tarafsızlık, doğruluk, kamu yararını gözetme, kişilik haklarına ve demokratik değerlere saygı gibi mesleki ilkeler çerçevesinde oluşturması, insanların haber alma ihtiyaçlarını manipülasyondan uzak biçimde gidermesinin yanı sıra daha bilinçli ve gelişmiş bir toplum yapısı oluşmasına da katkı sunan önemli bir olgudur. Bu düşüncelerle, toplum için böylesine önemli bir görevi mesleki ilkelerin verdiği sorumluluk bilinciyle icra eden gazetecilerimizle birlikte ilimizde faaliyet gösteren yerel basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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