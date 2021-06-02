1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde
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1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde

1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

İki Ermenistan vatandaşı, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence ettikleri gerekçesiyle yargı önüne çıkartıldı.

İki Ermenistan vatandaşı, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence ettikleri gerekçesiyle yargı önüne çıkartıldı.

Bakü Yasama Mahkemesinde, Ermeni Ludvik Mkrtiçyan (52) ve Alyoşa Hosrovyan'ın (54) hazırlık duruşması yapıldı.

Bakü Askeri Mahkemesi Hakimi Elnur Allahverdiyev'in yönettiği duruşmada, sanık ve müştekilerin kimlik bilgileri onaylandı.

Sanık ve müştekilere haklarının hatırlatıldığı duruşmada, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılması yönünde karar aldı.

Sanıklar Mkrtiçyan ve Hosrovyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan askerlerince alıkonulmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu sanıkların 1990'larda 1. Karabağ Savaşı'nda da Ermeni güçleri arasında yer aldıkları ve bu süreçte Azerbaycanlı esirlere işkence ettikleri belirlenmişti.

Mkrtiçyan ve Hosrovyan işkence, savaş kurallarını ihlal, yasa dışı silahlı örgüt kurma ve Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme gibi suçlardan yargılanacak.

1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde
1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde
1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde
1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkence yapmakla suçlanan 2 Ermeni yargı önünde - Haberler
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