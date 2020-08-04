04 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 04 Ağustos 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Avrupa Stüdyosu 01:30 Spor Artı 02:30 Transfer Gündemi 03:00 Spor Hafta Sonu 05:00 Bayern Münih - Borussia Dortmund 05:00 Gündem Futbol Transfer 06:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 16:00 Spor Bülteni 16:30 Transfer Günlüğü 18:00 Spor Merkezi 19:30 Spor Akşamı 20:15 Gündem Futbol Transfer 22:00 Spor Artı 23:00 İleri Üçlü Transfer 23:00 Aktüel Futbol Transfer Kaynak: InterSinema.com