01 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
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01 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

01.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 06:47
01 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı

01 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması

07:00 İlk Baskı

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Teknik Analiz

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:20 Takvim Yaprakları

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Bülteni

12:00 Aktüel Futbol

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Stadyum

18:55 Bursaspor – Altınordu

21:00 Stadyum

23:05 Taktik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

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