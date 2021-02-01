01 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Şubat 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması
07:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Teknik Analiz
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Bülteni
12:00 Aktüel Futbol
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Stadyum
18:55 Bursaspor – Altınordu
21:00 Stadyum
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com