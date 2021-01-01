01 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
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01 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

01.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:47
01 Ocak 2021 Show Yayın Akışı

01 Ocak 2021 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Yeni Yıl Klip Show

00:30 Yol Arkadaşım

01:30 Yeni Yıl Klip Show

02:30 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

02:45 Cici Babam

04:30 Yılbaşı Sürprizi

05:06 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:15 Yeni Gelin

06:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Muhteşem Gilly Hopkins

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

11:30 Yılbaşı Sürprizi

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

12:45 Milyarder

14:30 Sev Kardeşim

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

15:15 Yılbaşı Sürprizi

16:15 Neşeli Günler

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

20:00 Eltilerin Savaşı

22:15 Eltilerin Savaşı

Kaynak: InterSinema.com

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