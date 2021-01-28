Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz nicelik olarak artırdığımız kooperatiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi"
28.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Esas olarak hedefimiz nicelik olarak...
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Esas olarak hedefimiz nicelik olarak artırdığımız kooparitiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş