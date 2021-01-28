Zümrüt Selçuk: "Hedefimiz nicelik olarak artırdığımız kooperatiflerin markalaşması ve dünyaya ulaşabilmesi"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kürsüye gelişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Toplu fotoğraf çekimi SAMSUN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Esas olarak hedefimiz nicelik olarak...