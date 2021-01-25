Zorunlu "FFP2" maskesi kullanılmaya başlandı
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Zorunlu "FFP2" maskesi kullanılmaya başlandı

25.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:53

Genel görüntüler Avusturya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında zorunlu "FFP2" maskesi kullanılmaya başlandıAvusturya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için başta toplu taşıma olmak üzere birçok kapalı alanda, yüksek bulaşma riskiyle karşı karşıya olan sağlık...

Genel görüntüler Avusturya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında zorunlu "FFP2" maskesi kullanılmaya başlandı

Avusturya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için başta toplu taşıma olmak üzere birçok kapalı alanda, yüksek bulaşma riskiyle karşı karşıya olan sağlık çalışanlarının kullandığı FFP2 maskeleri zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.

Başkent Viyana'da polisin sıkı denetimde bulunduğu görülürken, maske zorunluluğuna uymayanlar 25 avro para cezasına çarptırılıyor.

Zorunlu 'FFP2' maskesi kullanılmaya başlandı
Zorunlu 'FFP2' maskesi kullanılmaya başlandı
Zorunlu 'FFP2' maskesi kullanılmaya başlandı
Zorunlu 'FFP2' maskesi kullanılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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