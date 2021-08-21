Zonguldak'ta kenevir operasyonu

Zonguldak'ta izinsiz kenevir yetiştiren bir kişi ekiplerce yakalandı.

Zonguldak'ta izinsiz kenevir yetiştiren bir kişi ekiplerce yakalandı. Operasyonda 20 bin gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ve bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Şeyhler köyünde S.A., isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Operasyonda S.A. isimli şahsa ait 20 bin gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ve bin 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.A. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı