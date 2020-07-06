Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmalar devam ediyor
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Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmalar devam ediyor
06.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:24

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Zonguldak Filyos Çayı 5. kısım inşaatında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmenin yanı sıra derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği aktarılarak, Zonguldak ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Filyos Çayı'nda Menbada Bakacakkadı Köprüsü ile Mansapta Çaycuma Köprüsü arasında 10 bin 60 metre çift taraflı taş tahkimatlı sedde, 20 taban kuşağı, 1877 metre ağırlık duvarı, 955 metre taban kaplaması ve 1877 metre korkuluk yapılacağını bildirdi.

Yıldız, ayrıca 9 ayaklı 8 açıklıklı 242 metre uzunluğunda 17 metre genişliğinde yaya, bisiklet yolu bulunan gidiş-gelişli köprü imalatının da yapılacağını belirterek, "Köprü imalatının 2020'nin sonu itibarıyla hizmete alınması planlanmaktadır. Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi ile toplamda 64 kilometre dere ıslah edilerek, 20 bin 150 dekar arazi ve 2 ilçe taşkınlardan korunacaktır. İş kapsamında bugüne kadar Filyos Çayı sağ-sol sahil dahil toplamda 9 bin 83 metre sedde imalatı, sağ-sol sahil dahil toplamda 7 bin 906 metre istifli taş tahkimat temel imalatı, sağ-sol sahil dahil toplamda 7 bin 898 metre istifli taş tahkimat pere imalatı,1 taban kuşağı, Abdalpaşa Deresi sağ-sol sahil dahil toplamda 1265 metre ağırlık duvarı, Abdalpaşa Deresi 637 metre taban kaplaması, Abdalpaşa Deresi sağ-sol sahil dahil toplamda 1300 metre korkuluk imalatları tamamlanmış olup ayrıca 106 forekazık imalatı bulunmakta olup 83'ü tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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