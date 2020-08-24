'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' dediler, 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdiler
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'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' dediler, 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdiler

Antalyalı iki kadın sağlık çalışanı, 'Zirvede biz varız. Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' sloganıyla 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdi.

'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' dediler, 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdiler
24.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:31

Antalyalı iki kadın sağlık çalışanı, 'Zirvede biz varız. Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' sloganıyla 2 günde 2 dağ tırmanışı gerçekleştirdi. 2 bin 422 metre yükseklikteki Eren Dağı ve 2 bin 649 metre yükseklikteki Tunç Dağı'na tırmanış gerçekleştiren kadınlar, tırmanışı sağlık çalışanlarına armağan ederek, 'Zirveyi pandemiye bırakmayacağız' mesajı verdi.

Dağcılar Semra Keskin ve Deniz Eroğlu, pandemi sürecinde çalışan sağlık personellerine destek vermek amacıyla Antalya Feslikan Yaylası ve Moryer mevkinin tam arasında bulunan 2 bin 422 metre yükseklikteki Eren Dağı (Alabelen Dağı) ve 2 bin 649 metre yükseklikteki Tunç Dağı'na (Bereket Dağı) tırmanış gerçekleştirerek, Türk bayrağını ve flamalarını dalgalandırdı.

"Sağlık çalışanlarımız için tırmanış yaptık"

Semra Keskin, bu tırmanışı sağlık çalışanları için gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sağlık personelleri olarak çok iyi mücadele ettik zirveye bayrağımızı diktik. Yayılımın arttığı 2. dalga olarak tabir edilen şu dönemde de zirveyi pandemiye bırakmayacağız. Şimdiki gibi sağlıkçılar olarak zirveye bayrağımızı dikeceğiz" dedi.

"Zirveyi pandemiye bırakmayacağız"

Son hasta iyileşene kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Deniz Eroğlu ise "Zirveyi pandemiye bırakmayacağız. Bu hastalıktan korunmalıyız. Eğer vatandaşlarımız da kurallara uyup, maskelerini takarlarsa, sosyal mesafeye uyar ve temizlik kurallarına dikkat ederse bu salgınla mücadelede önemli fark oluştururlar" ifadelerini kullandı.

Zirveden inmiyorlar

Antalya'da Ulusal Medikal Arama ve Kurtarma Ekipleri (UMKE) görevlisi Semra Keskin, Kırgızistan'da bulunan ve 'Dağların efendisi' olarak anılan 7010 metre yüksekliğindeki Tanrı Dağı'na (Khan Tengri) 2019'un Ağustos ayında tek başına tırmanan Türkiye'nin bir ilk kadın dağcısı. Aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu milli sporcusu olan Semra Keskin, daha önce milli takım bünyesinde Kaçkar Kış, Kazbegi Kış, Matterhorn, Pick Lenin gibi önemli birçok yurt içi ve yurt dışı tırmanış faaliyeti yaptı.

Yine Antalya'da Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli Deniz Eroğlu, 5 bin 895 metre yükseklikteki Klimanjaro, Gürcistan Kazbek Dağı, Nahçıvan Haça Dağı, Ağrı Dağı, Aladağlar gibi önemli dağlara yaz- kış tırmanışları gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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