Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları açılıyor
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Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları açılıyor

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçiyor.

Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanları açılıyor
17.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:30

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında kapatılan havalimanları yeniden faaliyete geçiyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, ulusal hava yolu kuruluşu, ülkede 6 ay önce salgın nedeniyle kapatılan havalimanlarının iç hat ve uluslararası uçuşlara yeniden açılacağı duyurdu.

Başkent Harare, Bulawayo ve turizm merkezi Victoria Falls'ta 23 Eylül'den itibaren iç hat seferlerine, 3 Ekim'den itibaren de uluslararası uçuşlara başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, havalimanlarında sıkı tedbirler alındığı belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünce istenilen Kovid-19 tedbirlerinin duyurulacağı kaydedildi.

Devlet Başkan Emmerson Mnangagwa, salgın nedeniyle mart ayında ülke sınırlarını kapatmıştı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 7 bin 576 Kovid-19 vakası tespit edildi, 224 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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