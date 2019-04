Zeytinburnu'nda Başkan Arısoy Dönemi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Zeytinburnu Belediye Başkanlığına seçilen Ömer Arısoy, belediye başkanlığı mührünü Murat Aydın'dan devralarak görevine başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Beykoz Belediye Başkanı seçilen Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yeni Başkan Ömer Arısoy'a Zeytinburnu Belediyesinde düzenlenen törenle devretti.

15 yıl gibi uzun bir süre Zeytinburnu Belediyesinde başkan yardımcılığı, danışmanlık gibi görevlerde bulunan Ankara'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevine devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Zeytinburnu Belediye Başkan adayı olan Arısoy, tekrar Zeytinburnu'nda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bundan sonra yola Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak devam edecek olmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, "Zeytinburnulu hemşehrilerimizin desteğiyle, karşınızda Zeytinburnu Belediye Başkanı olmak varmış. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Duygusalım şu an hakikaten. Gittiğimiz her yere gönlümüzü ve kalbimizi koyduk ama en çok Zeytinburnu Belediyesine gövdemizi koyduk. Ömrümüzün gövdesi, 15 yılı burada geçti. Murat Aydın başkanımızdı. Gönlümüzü verdik. Bu yeni dönemde de Zeytinburnu halkı bizi yalnız bırakmadı. Çok çetin bir seçim sürecini başarıyla atlattık. AK Parti camiasında, her kademede emeği geçen, ter döken bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seçimi İstanbul'da ve Zeytinburnu'nda Cumhur İttifakı'yla birlikte başardık. MHP teşkilatına, gönül verenlere, hemşehrilerimize ve ilçemize gelen bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren bütün Zeytinburnuluların belediye başkanı olacağız" ifadelerini kullandı.

Mührü ve koltuğu başkan Aydın'dan teslim aldı

Konuşması esnasında ara ara duygulandığı görülen Başkan Ömer Arısoy, törenin hemen ardından Başkan Murat Aydın ile birlikte başkanlık makamına geçti. Aydın ve Arısoy birbirlerine çiçek takdim etti. Aydın, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Arısoy'a, Zeytinburnu Belediyesinin mührünü teslim etti. Murat Aydın, mührü teslim ettikten sonra, "Zeytinburnu'nda halkın verdiği yetkiyle 20 yıl önce bu mührü Dr. Adil Emecan'dan almıştım. Bu 20 yıllık süreçte fiziki anlamda hiç kullanmadım. Bu mühür, sembolik bir şeydir, yetkiyi halk sandıkta verir. Bunun sembolik bir karşılığı var. Murat Aydın olarak ben mesai arkadaşıma ve yol arkadaşıma bu mührü devrediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmanızı diliyorum. Rabbim yolunu ve bahtını açık eylesin" açıklamasında bulundu.

Aydın'a teşekkür ederek mührü alan Başkan Arısoy da halka hizmete devam edeceğini ve çok çalışacağını dile getirerek, başkanlık koltuğuna oturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA