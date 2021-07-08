Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli?

Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Evlilik haberleri üzerine Zeynep Bastık'in hayatı merak edildi. Peki, Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli? Zeynep Bastık mesleği nedir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi nedir?

Reklamcı ve aynı zamanda da menajeri olan Tolga Akış ile dünyaevine giren Zeynep Bastık'in hayatı bir kez daha gündem oldu. Hayatını merak eden vatandaşlarımız Zeynep Bastık kimdir? diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık kiminle evlendi? Zeynep Bastık kaç yaşında, nereli? Zeynep Bastık mesleği nedir? Zeynep Bastık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık (d. 8 Temmuz 1993, Çanakkale), Türk şarkıcı.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Exxen'de yayımlanacak olan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sunmaktadır.

ZEYNEP BASTIK KİMİNLE EVLENDİ?

Zeynep Bastık, üç yıldır aşk yaşadığı ve aynı zamanda menajerliğini yapan Tolga Akış ile Çeşme'de evlendi.

MÜZİKAL TARZ

Bastık, ağırlıkla akustik ve elektronik müzik icra etmektedir. Tolga Akyıldız'a göre Aylin Aslım, İzel, Ferda Anıl Yarkın, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Jabbar, Tarkan, Mustafa Sandal, Şebnem Ferah, Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Nilüfer, Kerim Tekin, Şahsenem, Pinhâni ve Sezen Aksu gibi isimlerin eserlerini seslendirmesi ve muhtelif isimlerle düet yapıp yayımlaması, dijital dünyanın müzisyenliğine katkısına örnektir. Bastık bu avantajla ön plana çıkabilmiştir.[11] Hemen aynı aralıkta çıkış yakalayan Can Ozan da Bastık'la yaptığı düet sonrasında dinlenme oranının kayda değer bir artışa geçtiğini ifade etmiştir.

DİSKOGRAFİSİ

• Zeynodisco (2021)

FİLMOGRAFİSİ

Dizi;

• 2014: Sil Baştan

• 2015: Adı Mutluluk - Gonca Gül Duran

• 2016–2017: Umuda Kelepçe Vurulmaz - Rüya

• 2018: Yasak Elma - İrem

Program;

• 2021: Zeynep Bastık ve Konukları - Sunucu