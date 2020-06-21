ZEYDER Başkanı Yıldırım: "Gençlerin zeytin üretimine teşvik edilmesi gerekiyor" Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (ZEYDER) 2 ayda bir gerçekleştirdiği olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği'nin (ZEYDER) 2 ayda bir gerçekleştirdiği olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, gündemin oy birliğiyle karara bağlandığı toplantıya ZEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bedrettin Yıldırım, yağışların zeytin üretimine olumsuz etkisinin olduğunu ancak genel durumun iyi olduğunun bilgisini aldıklarını ifade etti.

Yıldırım, zeytin yetiştiriciliğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Zeytin yetiştiriciliği konusunda gençlerin teşvik edilmesi gerekiyor. Tarım sektörünün gençleştirilmesi, genç üreticilerin üretime katılmasının sağlanması ve desteklenmesi, köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak projeler konusunda devletimizin desteği gerekiyor. Gençlerimizin zeytin yetiştirme konusunda eğitimleri için ZEYDER olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Zeytin ülke tarımının en önemli değerlerinden biridir. Zeytin üretimini teşvik edersek geleceğimiz adına önemli yatırım yapmış oluruz."

Türkiye'de ilk defa sofralık zeytine kilogram başı 15 kuruşluk prim desteği verilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Dünyada ve ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan sofralık zeytine prim desteği verilmesi ZEYDER olarak memnuniyetle karşılaşıyoruz ancak yönetim kurulu olarak bu miktarın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu desteğin çayda ve fındıkta olduğu gibi üreticilerimizi memnun edecek düzeylere çıkarılması gerekir. Bu desteğin 50 kuruşlara çıkarılması ile birlikte üretim kayıt altına alınırken, zeytin üretimi de teşvik edilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA