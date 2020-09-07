Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni komadan çıktı
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BBC

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni komadan çıktı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin komadan çıktığı ve sağlığının iyiye doğru gittiği duyuruldu.

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni komadan çıktı
07.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:10

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin komadan çıktığı ve sağlığının iyiye doğru gittiği duyuruldu. Açıklama, Navalni'nin tedavi gördüğü Berlin'deki hastaneden geldi.

Doktorlar, Navalni'nin sesli uyaranlara tepki verdiğini kaydetti.

Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden bir uçakta hastalanmıştı ve uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı. İki gün sonra Rus yetkililer, Navalni'nin tedavi için uçakla Almanya'ya sevkine izin vermişti.

Almanya hükümeti, Rusya'dan tedavi için getirilen Navalni'nin Noviçok diye bilinen karmaşık kimyasal madde ile zehirlendiğini açıklamıştı.

Navalni'nin ekibi muhalif liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiğini öne sürüyor. Kremlin Sarayı ise iddiaları reddediyor.

Tedavi gördüğü Berlin'deki Charite Hastanesi Navalni'nin Pazartesi günü solunum cihazından ayrıldığını açıklamıştı. Ancak doktorlar zehirlenmenin kalıcı etkisinin zaman içerisinde anlaşılacağını söylüyor.

Ayrıntılar birazdan…

BBC
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