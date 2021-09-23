Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, IMF ve Dünya Bankası ile görüşecek

Zambiya Devlet Başkanı Hakeinde Hichilema'nın, ülkenin içinde bulunduğu dış borç krizine çözüm bulmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile görüşeceği bildirildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Anthony Bwalya, yaptığı açıklamada, Hichilema'nın, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu ABD'de, IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya gelmesinin planlandığını belirtti.

Açıklamada, görüşmelerin hangi tarihte gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmadı.

2020 yılının kasım ayında yaklaşık 13 milyar dolarlık dış borç ödemesini gerçekleştiremeyen Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde borçlarını temerrüde düşüren ilk Afrika ülkesi olmuştu.

Zambiya Maliye Bakanlığı geçen ay, alacaklıların güvenini yeniden tesis etmek ve daha ucuz finansman desteğine erişmek için IMF programlarına sıcak baktıklarını açıklamıştı.

Hichilema, ABD Başkan Yardımcısı Harris'le görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Zambiya Devlet Başkanı Hichilema ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ekonomi, sağlık ve salgın konularının ele alındığı belirtilerek "(ABD) Başkan Yardımcısı, (Zambiya) Devlet Başkanı Hichilema'nın gerekli reformlara öncelik vermeye odaklanmasını ve Zambiya ekonomisini istikrara kavuşturma ve büyütme çabalarını takdir etti." ifadesi kullanıldı.