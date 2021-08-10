'Z' kuşağının dövme tercihi, dini ve ideolojik figürler

'Z' kuşağının dövme tercihi, dini ve ideolojik figürlerİÇİŞLERİ Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce 'Z' kuşağı üzerinde dövme tercihlerine ilişkin yapılan araştırma, kitap haline getirildi.

'Z' kuşağının dövme tercihi, dini ve ideolojik figürler

İÇİŞLERİ Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce 'Z' kuşağı üzerinde dövme tercihlerine ilişkin yapılan araştırma, kitap haline getirildi. Gençlerin dövme yaptırma nedenlerinin başında 'modaya ayak uydurmak' gelirken, en çok yaptırılan dövmelerin dini ve ideolojik figürler olduğu görüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nce çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler incelenerek 'Z' kuşağı üzerinde dövme tercihlerine ilişkin araştırma yapıldı. Dövme yapanlar ile de görüşülüp, gerçekleştirilen araştırma, kitap haline getirildi. Gençlerin dövme yaptırma nedenlerinin başında 'modaya ayak uydurmak' gelirken, en çok ünlülerden, sosyal medyadan ve birbirlerinden etkilenerek dövme yaptırmaya motive oldukları belirtildi. En çok yaptırılan dövmelerin ise dini ve ideolojik figürler olduğu görüldü. Kadınların daha çok çiçek, böcek, kelebek, çocuklarının veya anne- babalarının isimlerini tercih ettiği belirlendi.

'BEDENLERİ ÜZERİNDE TASARRUF HAKLARINI KULANIYORLAR'Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, gençlerin daha çok çevresinden etkilendiğini belirterek, "Birbirlerine kendilerini ispatlamaya uğraşıyorlar. Bedenlerinin üzerinde tasarruf haklarını kullanmak istiyorlar. Çevrelerinden ve birbirlerinden çok etkileniyorlar. Dizi ve filmlerden, ünlülerden, sosyal medyada veya birbirlerinden etkilenerek dövme yaptırdıkları görüldü. Gençlerin dövme yaptırmaya giderken kafalarında bir model olmadığını ve gittiklerinde seçimde bulundukları neticesine ulaştık ama bir süre sonra ilk yaptırdıkları dövmelerden genel olarak sıkıldıkları, hoşlanmadıkları ve bunun üzerini kapatma yoluna gittikleri görüldü. Dövme yaptıran gençlerin daha sonra sürekli yeni yeni dövmelerle bedenlerinde bir zenginlik yaratma çabası içerisinde olduğu karşımıza çıktı" dedi.

En çok yaptırılan dövmelerin dini ve ideolojik figürlerin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Avşar, "Geçmiş yıllarda dini duygularla dövme yaptırma daha az görülürken şimdi artık bu tür düşünceler 'dine bunun bir sıkıntısı yoktur' noktasına geldi. Yani 'çok dindarım; ama yine dövme yaptırıyorum' veya 'benim inancım tam bu dövme, benim inancıma aykırı değil' gibi bir düşüncenin olduğunu da görüyoruz. Kadınlarda da erkeklerde de aşağı yukarı eşit oranda dövme yaptırma eğilimi var. Kadınların çiçek, böcek, kelebek, çocuklarının veya anne babalarının isimlerini tercih ettiklerini görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı