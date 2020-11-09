Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

09.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:20
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz çevrelerinde yer yer pus ve sis beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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