'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu
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'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmek isteyen kız öğrenci, kimliğini kaybedince polisten yardım istedi.

'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu
28.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:34

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmek isteyen kız öğrenci, kimliğini kaybedince polisten yardım istedi. 'Yunus' polisi tarafından kask takılan öğrenci, motosikletle götürüldüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi.  

Trabzon'da YKS'ye girmek isteyen kız öğrenci, sınav merkezi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geldiği sırada kimliğinin kaybolduğunu fark etti. Polis ekibinden yardım isteyen kız öğrenci, 'Yunus' polisi tarafından kask takılarak, motosikletle Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada motosikletli polis, siren de çaldı. Kız öğrenci, çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi. Bu anlara ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşıldı.


Kaynak: DHA

Manşet

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