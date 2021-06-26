Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştirler Geç kalan bir kişi sınava alınmadı Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştirler

Geç kalan bir kişi sınava alınmadı

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek sınav salonuna girebildiler.

Sınava yetişemeyen bir kişi, Gökhan Karaman, "Yapacak bir şey yok. Çok hazırlanmıştım. Tekrar hazırlanacağım" dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 buçuk öğrencisinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı merkezi sınav'ın ilk oturumu başladı. Sınava girecek olanlar korona virüs tedbirleri kapsamında okula alındı. 10.15'da başlayan sınav 12.30 sona erecek. Öğrencilerin sıralarda velilerin ise okul bahçesinde ter döktüğü sınavda, kimi öğrenciler geç kaldı. Kapıların kapanmasına saniyeler kala bazı öğrenciler koşarak yetişti. Son anda okula gelen bir kişi de sınava alınmazken, okulunu karıştıran bir öğrenciye polis yardım ederek, sınava gireceği okula götürdü.

" Heyecan değil de stres oluyor biraz. İnşallah güzel geçecek" dedi.

Sınava yetişemeyen bir kişi, Gökhan Karaman, "Yapacak bir şey yok. Üzüldük biraz ama maalesef. Çok hazırlanmıştım. Biraz geç kaldım o yüzden bitti. Tekrar hazırlanacağım" ifadelerini kullandı.

Sınava giren çocuğunu bekleyen Emine Karagülemez, " Geçen sene istediğini kazanamadı. Bu sene inşallah kazanacak" dedi.

"Şu an bir heyecanım yok"

Sınavdan yüksek bir puan alsa da ilk defa girecek olanların önüne geçmemek için düşük puanlı bir yeri yazacağını söyleyen ve 25 yaşında olan Avukat Fuat Durmaz, "Normalde avukatım, tekrardan giriyorum sınava. Hep içimde ukteydi. mühendislik ya da matematikle ilgili bir bölüm okumak. Malum eşit ağırlık olduğu için avukatlık. Kazanmıştım İstanbul Üniversitesine okudum. Şimdi tekrar giriyorum, matematik okumak istiyorum. Pandemide kapalı olduğumuz için biraz çalıştım. Fakat çok fazla hakim değilim konulara. İlk defa giren insanların hepsine başarılar diliyorum. Onları anlıyorum. Biz de çok heyecan yaşadık. Şu an bir heyecanım yok normal mesleğim olduğu için. Fakat tekrardan bir hobi olarak girmek istiyorum sınava" diye açıkladı.

"Kovid oldu, o yüzden pek çalışamadı"

İki çocuğunu da sınava girdirmek için getiren heyecanlı anne Nurcan Yüksel, "Birisi bu sene giriyor, biri de bitti üniversitesi. 4 sene okudu. Tekrar deniyor kendisini. Pek çalışmadı doğrusunu isterseniz. Kovid nedeniyle evdeydi ama öyle hiç çalışmadı. Bir de kendisi de oldu, ablası da oldu. Evde olduk hepimiz. Veteriner olmak istiyor. Liseyi bilgisayar üzerine okudu" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na son anda yetiştiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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