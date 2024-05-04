Üye Girişi
Haberler

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında sahasında Menemen FK ile 0-0 berabere kalam Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Taraftarlar, Amedspor'un şampiyonluğunu hem sahada hem de kentte büyük coşkuyla kutladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, son hafta maçında sahasında Menemen FK ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

STAT KAPASİTESİ YETMEDİ

Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği maçta 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

TARAFTARLAR, ŞAMPİYONLUK COŞKUSUYLA SAHAYA İNDİ

Kapasitenin yetmediği tribünler, hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya inerken, bu şampiyonluk kentte de büyük coşkuyla kutlandı.

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Menemen Belediyespor Trendyol Süper Lig Amedspor Trendyol Menemen Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir?
500

Yorumlar (3)

Veli Yücel:

2.ligden 1.lige ugramadan selam vermeden süper lige nasıl çıktı acaba.bari başlığı düzgün atin

13
0
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

He ya bende farkettim.

yanıt1
yanıt0
Mehmet Yaşar Çiçek:

trendyol süper lige yükseldi yazmış haber başlığında, sanırım editörde amedsporlu :) trendyol 1. lige yükseldi basarilar diliyoruz elbette sampiyon her takima

1
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title