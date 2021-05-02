Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-1
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Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-1

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: 0-1
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx)YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (x) - Özer (xx) (Dk. 62 Muhammet x), Mustafa (xx), Fabiano (x), Sakıb (x) (Dk. 86 Özgür x), Sagal (xx), Bakalorz (x), Diskerud (x) (Dk. 86 Mesanovic x), Hasan (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Abdülkadir (x) - Özer (xx) (Dk. 62 Muhammet x), Mustafa (xx), Fabiano (x), Sakıb (x) (Dk. 86 Özgür x), Sagal (xx), Bakalorz (x), Diskerud (x) (Dk. 86 Mesanovic x), Hasan (x) (Dk. 71 Recep x), Ali Yavuz (xx) (Dk. 71 Sacko x), Rodallega (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Moroziuk (xxx), Emir (xx), Talbi (xx), İsmail (xx) (Dk. 62 Melnjak xx), Fernando (x) (Dk. 46 Michalak xx), Donsah (x) (Dk. 29 Tunay xx), Abdullah (xxx), Samudio (xxx), Sabo (xx) (Dk. 68 Meriah x), Remy (xx) (Dk. 46 Skoda xx)GOL: Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Fabiano, Bakalorz (Yukatel Denizlispor) - Fernando, Melnjak (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel Denizlispor oldu. Evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti. 2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, Çaykur Rizesporlu futbolcular ise meslektaşlarını teselli etti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 73'te Samudio kaydetti. Kalan 3 maçta prestij mücadelesi verecek Denizlispor, yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek. 

17'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında Fabiano'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rodallega, kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti. Top az farkla yandan auta çıktı. 25'inci dakikada Sakıb'ın pasında topla buluşan Ali Yavuz'un ceza yayı dışından çektiği sert şut, direğe çarpıp auta çıktı. 33'üncü dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta Sakıb kale ağzında topla buluşup şutunu çekti. Top çerçeveyi bulmadı. 45'inci dakikada Rodallega sağ kanatta çizgiye inip ortaladı. Hasan'ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.45+1'inci dakikada gelişen hızlı atakta Fernando sol kanattan ortasını yaptı. Remy'nin gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 eşiklikle tamamlandı. 52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşup çalımlarla ceza sahasına giren Tunay'ın plase vuruşu yandan dışarı çıktı. 55'inci dakikada Samudio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sabo'nun vuruşu üstten auta gitti. 56'ncı dakikada Özer'in pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Sagal'ın vuruşu üstten auta çıktı.73'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Michalak, sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasındaki Samudio'nun yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.79'uncu dakikada Samudio'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Abdülkadir kurtardı. Savunma topu uzaklaştırdı. 86'ncı dakikada Fabiano'nun yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, Süper Lig'e veda etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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