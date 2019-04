Ysk Başkanı Güven: Ekrem İmamoğlu 28 Bin Oy Farkla Önde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven İstanbul'da sayılan mevcut oy oranlarına göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 28 bin oy farkıyla önde olduğunu açıkladı. Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili yarışta "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Ekrem İmamoğlu 28 bin oy farkla önde. İtiraz süreçleri devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette." diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın (AA) veri paylaşımını durdurması sorusuna Güven "AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" dedi. Sadi Güven seçim sonuçlarının en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını da sözlerine ekledi.