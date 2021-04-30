Yozgat Belediyesi, saat kulesi çevresinde düzenleme çalışması başlattı
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Yozgat Belediyesi, saat kulesi çevresinde düzenleme çalışması başlattı

Yozgat Belediyesi, saat kulesi çevresinde düzenleme çalışması başlattı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Belediyesi, saat kulesi, dörtyol kavşağı ve eski askerlik şubesi arasında yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Yozgat Belediyesi, saat kulesi, dörtyol kavşağı ve eski askerlik şubesi arasında yol ve kaldırım düzenleme çalışması başlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat kulesi ve çevresinin şehrin kalbi ve yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlattıkları düzenleme çalışması kapsamında belediye ve saat kulesi arasındaki yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmasını tamamladıklarını belirten Köse, "Şimdi de pandemi sürecinde kısıtlamayı da fırsat bilerek vatandaşın mağdur etmeden saat kulesi, dörtyol kavşağı ve eski askerlik şubesi arasında çalışma yapacağız." dedi.

Köse, çalışmaları bayramdan önce tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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