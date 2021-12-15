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"Yöneticilik ve Liderlik Becerileri" Eğitimi

Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversitemiz bünyesinde görev yapan personele yönelik "Yöneticilik ve Liderlik Becerileri" konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversitemiz bünyesinde görev yapan personele yönelik "Yöneticilik ve Liderlik Becerileri" konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Camlı Salonda gerçekleştirilen eğitimde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet YIldırım, Doç. Dr. Osman Kürşat Acar ve Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Özmen "Liderlik Nedir? (Liderlik Davranışı)", "Yöneticilik ve Liderlik İçin Vaka Çalışması" ve "Yönetici Olunca Lider Olmak Zorunda Mıyız? " konuları hakkında bilgi verdi.

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