Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1'i Ağır, 23 Yaralı

Amasya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, Sivas-Kayseri karayolunun 40'ıncı kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır, 23 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Erdoğan Alıcı yönetimindeki 34 KY 0013 plakalı yolcu otobüsünün şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi ile meydana geldi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı. Yaralılar Jandarma, 112 ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Otobüs sürücüsü Erdoğan Alıcı, kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğunu belirterek, "Rüzgar aracı savurdu, şarampole devrildik" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA