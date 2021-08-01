Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi ile Soğanpazarı Caddesi kavşağı üzerinde yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan yolcu minibüsü yol kenarında bulunan aydınlatma direğini de devirerek durabildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan iki yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı
Yolcu minibüsü ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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