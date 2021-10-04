YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek yerleştirmede 140 puanla ne zaman tercih yapılacak?

Ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak, hangi gün yapılacak merak edildi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Yks 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS 2. ek yerleştirmede 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? İşte ayrıntılar...

TYT 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

TYT baraj puan 140 oldu. 140 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 140 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 140 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS tercih barajı düştü. TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olacak.

TYT 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

TYT baraj puanı 150'den 140'a düşürülmüştü. 140 puan üzeri alanlar ek tercih döneminde yapabilecekler. Henüz ek tercih dönemi ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat bugün 1. tercihler sona erecek. Birinci tercihler sonunda ek tercihlerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz ek tercihler ne zaman yapılır resmi açıklama gelmedi. Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak resmi açıklama gelmedi.

140 puan alan öğrenciler 2. ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. 2. ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

YÖK tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140" , "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

YÖK ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yükseköğretim Kurulu (Yök) yayınladığı duyuruya göre Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

TYT 140 PUANLA YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

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