Yıldızgörer: "Mersin tanıtım topluluğu kurulmalıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Mersin'deki 850 tane hemşeri derneği başkanlarının bir araya gelerek Mersin'in tanıtımı için lobi oluşturması gerektiğini söyledi.

Kanal 33 ekranlarında Fatih Alkar'ın konuğu olan Başkan Yıldızgörer, Mersin'in gelişmesi için Mersin'e yatırımcı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Mersin'in gelişmesi için buraya ciddi oranda yatırımcı çekilmesi gerekiyor. Bu yatırımcıları kentimize çekebilmemiz için de kentin tanıtımı yapılması gerekiyor. Mersin potansiyel olarak diğer şehirlere göre birçok alanda üstün konumdadır. Liman, Serbest Bölge ve sürekli gelişen organize sanayi bölgeleri ile ticaret için bulunmaz şehirlerin başında geliyor. Burada önemli olan Mersin'e özgü muz, çilek, limon gibi ürünlerin burada işlenerek ihracatının yapılmasıdır. Bunu da yurt dışından ve yurt içinden iş insanlarını kentimize çekerek sağlayabiliriz" dedi.

Mersin'in kalkınması için hiçbir eksiğinin olmadığını vurgulayan Yıldızgörer, birliktelik ruhuyla hareket eden bir lobi oluşturarak Mersin'in başarıyı yakalayacağının altını çizdi. Yıldızgörer, "Şuanda artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Marka şehirlerin ticaret hacimlerinin ülkelerle kıyaslayacak olursak, Mersin'i Singapur ile eşleştiriyorlar. Singapur yüz ölçümü olarak hemen hemen bizim Toroslar ilçemiz kadar bir ülke. Fakat baktığımız zaman Singapur'un petrol kimya yatırımları ile sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri ile 700 milyar dolar ticaret hacmi var. Bizim de bu tarz yatırımlarla kentimizi destekler, limanın daha rahat çalışmasını sağlar, organize sanayi bölgelerimizi geliştirirsek bu rakamlara ulaşmamamız için hiçbir neden kalmaz. Bizim öncelikli görevimiz gelecek olan yatırımların önünü açmaktır. Bunu da sadece ve sadece kenetlenerek sağlayabiliriz. Kim Mersin'e yatırım yapacaksa gelsinler biz MÜSİAD olarak önlerine düşelim, onlarla birlikte kurum kurum dolaşalım" diye konuştu.

Mersin'de bir tanıtım topluluğu kurulması ve bu 850 derneğin başkanın bu topluluğa üye yapılarak Mersin'in tanıtımının yapılması yönünde proje geliştirilebileceğini söyleyen Yıldızgörer, "Mersin'in ciddi oranda reklama ihtiyacı var. Bu Mersin için büyük bir ihtiyaçtır. Bu reklamı bizim el birliği ile yapmamız gerekiyor. Bunu hemşehri derneklerimizin başkanları ile yapmamız gerekiyor. Mersin'de, 'Mersin tanıtım topluluğu' ismiyle bir dernek kurularak, dernek başkanlarımızı da bu topluluğun üyesi yaparsak Mersin'in tanıtımının yapılması için ciddi bir adım atmış oluruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA