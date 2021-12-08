Dini konularda araştırma yapanlar Yılbaşı ağacı süslemek günah mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Yılbaşı ağacı süslemek günah mı konusunda fetva yayınladı. Peki, Yılbaşı ağacı süslemek günah mı? İşte, detaylar

YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI?

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNUN BU KONUDAKİ FETVASI

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."

NE YAPMALI?

Yılbaşında insan, kendisini eğlenceye vermek yerine, geride bıraktığı koca bir yılın muhasebesini, gelecek yılın da -mesleği, ailesi, çocukları için- planlarını yapacak olsa, kuşkusuz kârlı çıkacaktır.

Bize düşen doğru yolu göstermektir. Kimseyi tuttuğu (gittiği) yoldan döndürenleyiz. Ama doğru olanı hatırlatmakta her Müslümanın görevidir. Peygamberimiz: "Sizden kim bir kötülük görürse, onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse, diliyle onun kötü olduğunu söylesin. Buna da gücü yetmezse, kalben o işten ikrah etsin" (10) buyurmuştur. Biz de hatırlatıyoruz.

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