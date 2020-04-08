Yeşilhisar Kaymakamlığı, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek kapattı
Yeşilhisar Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek ulaşıma kapattı.
08.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:54
Yeşilhisar Kaymakamlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kayseri-Niğde-Nevşehir bağlantı yollarını hafriyat dökerek ulaşıma kapattı.
Kaymakamlık, Kayseri-Niğde-Nevşehir'e gidilen Yeşilhisar-Derinkuyu, Yeşilhisar-Ürgüp, Kovalı-Hacıbeyli ve Çadırkaya-Dündarlı yollarından araç geçişini sonlandırmak amacıyla harekete geçti.
Ekipler, bu yolları hafriyat dökerek araç trafiğine kapattı.
Kaynak: AA