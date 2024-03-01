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Zonguldak Huzurevi Sakini Mesut Ertürk, ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer'i Ziyaret Etti

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Zonguldak Huzurevi sakinlerinden Mesut Ertürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Özölçer, Ertürk ile bir süre sohbet etti.

Zonguldak Huzurevi sakinlerinden Mesut Ertürk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Zonguldak Huzurevi sakinlerinden Mesut Ertürk, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Özölçer, Mesut Ertürk ile bir süre sohbet etti.

Mesut Ertürk'ün nazik ve anlamlı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Özölçer, Ertürk'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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