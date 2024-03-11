ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 'Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı' düzenlendi

ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından " Batı Karadeniz'de Maviyemiş Çalıştayı" geçekleştirildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen Çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Fen Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Rıdvan Baldık ve Prof. Dr. Zekeriya Ustaoğlu, akademisyenler, konunun uzmanı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Havva Karahan "Vaccinium corymbosum L. (Darrow, Brigitta, Patriot) ve Vaccinium arctostaphylos L.'nin in vitro Mikroçoğaltımı ile Elde Edilen Fidanlarının Batı Karadeniz Bölgesi Tarım Endüstrisine Kazandırılması" isimli proje hakkında ve çalıştayda ele alınacak konular hakkında konuşma yaptı. Ardından katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayda maviyemiş hakkında genel bilgiler, meyveleri saklama şartları, maviyemişin önemi, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan kültür formları, maviyemişin ekolojik istekleri; iklim isteği, toprak isteği, rakım, ülkemizde maviyemişin doğal yayılışı, ülkemizin maviyemiş üretiminde avantajı, maviyemişin üretiminde yaşanılan sıkıntılar, maviyemiş fidanı üretiminde in vitro mikroçoğaltımın önemi, maviyemişin farmasötik özellikleri ve tıbbi önemi, gıda sektöründeki kullanım alanları ve şekilleri, maviyemişe yönelik talep ve büyüme potansiyeli, destekler ve teşvikler, maviyemişle ilişkili projeler, yerel kalkınmaya sağladığı faydalar, maviyemişin Türkiye ve dünya genelindeki durumu, maviyemiş fidanlarının temini ve yetiştiricilikte karşılaşılan zorluklar ile çözüm önerileri, teşviklerin etkisi ve maviyemiş üretiminde yaşanan sıkıntılar gibi konular ele alındı.

Çalıştaya dair değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Üniversite ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda maviyemişin önemi ve yetiştiriciliği üzerine yapılan verimli tartışmalara, bu alanlarda farkındalık oluşturmanın kayda değerliğine, nitelikli proje yapmanın önemine ve üniversitelerin proje geliştirme süreçlerinde kritik bir rol oynadığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çalıştay, tartışma ve katılımcılardan gelen önerilen değerlendirilmesi ve incelenmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK