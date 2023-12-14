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ZBEÜ Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı'na yeni bir doktor katıldı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile güçlenmeye devam ediyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile güçlenmeye devam ediyor.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile birlikte, ZBEÜ Hastanesi, Batı Karadeniz'e güçlü kadrosuyla hizmet sunma misyonunu sürdürüyor. Yeni katılımlarla birlikte, ZBEÜ Hastanesi, teknolojik alt yapısı ve deneyimli kadrosuyla bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunma vizyonunu sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Batı Karadeniz Zonguldak Yerel Sağlık Güncel Haberler

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