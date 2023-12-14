Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile güçlenmeye devam ediyor.

ZBEÜ Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı'na yeni bir doktor katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı'nda göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile güçlenmeye devam ediyor.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sahip Yesiralioğlu ile birlikte, ZBEÜ Hastanesi, Batı Karadeniz'e güçlü kadrosuyla hizmet sunma misyonunu sürdürüyor. Yeni katılımlarla birlikte, ZBEÜ Hastanesi, teknolojik alt yapısı ve deneyimli kadrosuyla bölgedeki sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunma vizyonunu sürdürüyor. - ZONGULDAK