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ZBEÜ'de Engellilere Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında 'Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Semineri' gerçekleştirildi. Seminerde, engellilere yönelik eğitim materyallerinin nasıl hazırlanabileceği konusunda sunumlar yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (ZBEÜ) "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında "Erişilebilir Ders Materyali Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

ZBEÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünün Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademik ve idari personel katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, dünya genelinde engellilerin yaşamsal aktivitelerinin kısıtlanmasını önlemek için tüm kurumlara, özellikle de üniversitelere önemli görevler düştüğünü vurguladı. Prof. Dr. Bakkal, ZBEÜ'nün 2018 yılından itibaren Engelsiz Bayrak Ödülleri kapsamında 14 Turuncu Bayrak (Mekanda Erişim), 4 Yeşil Bayrak (Eğitimde Erişim), 2 Program Nişanına sahibi olduğunu ifade etti. 2023 yılında YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında ZBEÜ'nün toplam 11 bayrak ödülü kazanarak Türkiye'deki 95 üniversite arasında 5. olduğunu belirten Prof. Dr. Bakkal, "Engelsiz Üniversite" olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı. Prof. Dr. Bakkal, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Hakan Kalyon'a, koordinatörlük üyelerine ve MCBÜ öğretim elemanlarına teşekkürlerini sundu.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç'ın genel erişilebilirlik sorunları ve çözüm önerileriyle başlayan seminer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Çukurbaşı'nın Microsoft Word ve Excel'deki erişilebilirlik sunumuyla devam etti. Sonrasında ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Kılınç'ın Microsoft Powerpoint ve Outlook'daki erişilebilirlik sunumuyla seminer sona erdi.

Seminerde Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğretim elemanları Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Çukurbaşı, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkez Müdür Yrd. Öğr. Gör. Dr. Murat Kılınç, eğitim içeriklerinde erişilebilir ders materyalinin nasıl hazırlanabileceği konusunda sunum yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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