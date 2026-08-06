Sorgun Ziraat Odası Başkanı: '20 Liraya Topladığım Mercimekte Birileri 60-70 Lira Kazanıyor'

(YOZGAT) - Sorgun Ziraat Odası Başkanı Fatih Özdemir, "Benim 20 liraya topladığım, kazanamadığım mercimekte birileri niye 60 lira, 70 lira para kazanıyor? Kim bu para kazananlar?" dedi.

Çiftçilik yapan ve ektiği yeşil mercimeği patoz ile kabuğundan ve sapından ayırt etmeye çalışan Özdemir, 550 dönüme yakın alanda yeşil mercimek ekimi yaptığını belirtti.

Yeşil mercimeğin ana vatanının Yozgat olduğunu ve arkeolojik bulgulara göre bölgede 3 bin yıl önce yeşil mercimek yetiştirildiğini anlatan Özdemir, "Dünyadaki en kaliteli yeşil mercimek Yozgat'ta yetişir. Toprak yapısı, iklim şartları ve havası, aroması en güzel yeşil mercimek bu bölgede çıkarılır" dedi.

Özdemir, geçen sene yeşil mercimeği hasar kaydı vermeden 45 liraya satmalarına karşılık şu anda hasar kaydı düştükleri halde ürüne 20-25 lira fiyat verildiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Dün biçer malını 18 lira, bugün itibariyle de mastar malı, patozumuzla işliyoruz 20 lira, 24 lira, 25 lira, 22 lira mercimeğin kalitesine göre fiyat veriyorlar. Alan da yok. Esas sorun burada. Çünkü dün alan bir tüccarla görüştüm, 'Kardeşim ben 25'e 30'a mercimek aldım. 25'e kendim satamıyorum, ben de battım' diyor. O ne yapsın? Tüccar almazsa bu köylünün malını kim alacak? Bu köylü ne yapacak?

Bu yeşil mercimekte geçen sene ithalatın önü açıldı. Mercimek verimleri çok düşüktü, geçen sene bir de zarar ettik. Ürünler çok az verdi, hava şartlarından, aşırı kuraklıktan dolayı. İthalatın önü açılınca dünya piyasasında da mercimek fiyatları 600 dolarlara, 650 dolarlara düşünce sağ olsun Mersin'deki bütün depolar ithal malla dolmuş. Bizim bu Türk çiftçisinin ürünü nereye gidecek?

Bu mercimek bir de yağmur yedi. 550 dönüm mercimeği bir de tekrar çevirmek zorunda kaldık. İşçilik ikiye katladı, döküldü, zayiat verdik. Biz ne yapalım? Bizim çiftçimiz ne yapmalı? Burada devlet büyüklerine sorumluluk düşüyor. Burada devlet büyüklerimizden beklentimiz TMO bu işe el atmalı. El atmazsa biz yeşil mercimek ekiminden Yozgat çiftçisi, Sorgun çiftçisi ve Türk çiftçisi elini çekerse biz otomatikman tüm ithalata bağlanırız. Cari açığımız bu sene 50 milyar dolarsa seneye 60 milyar dolar olur. Bu ülke için büyük bir kayıp olur. Bu genç çiftçiyi sahaya getiremeyiz."

"GEÇEN SENE 35 LİRA OLAN MAZOT BUGÜN 80 LİRA OLMUŞ"

Tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz gençlerimizi tarımla, çiftçilikle haşır neşir etmeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığında alamazsak, aldığımız ürünü satamazsak ne yapmamız lazım? Samanın kilogramı geçen sene 11-12 liraydı, şu anda 5 liraya, 6 liraya saman satılıyor. Oradan da sıkıtımız var. Geçen sene 35 lira olan mazot bugün 80 lira olmuş. Bunun bir maliyet artışı var. Biz geçen sene 45 liraya sattığımız mercimeği çiftçi baharın 55 liraya aldı, ekti, 52 liraya aldı ekti. Bunu 20 liraya sattığı zaman belki çok nadir çiftçi kendisi becerebiliyor işçiliği. Nüfus olan veya da benim gibi patoz alıp sistemini kuran. Bir milyon liraya sistem kurdum. Ben bunu ödeyemem bu parayla. Kredi çektim, kurdum. Nasıl ben bu işin içinden çıkacağım? Çiftçimiz nasıl çıkacak? Şanlıurfa'dan işçi getirdiler. Dönümü 1350 lira ila 1500 lira arasında işçilik maliyeti bindi. Bu işçilerin maliyetini çıkan ürün kurtarmaz. Burada devlet büyüklerimiz taşın altına elini koymalı. Biz ne yapalım? Bırakalım çiftçiliği. Ne yapmamız gerekiyor? Çiftçi ne yapsın? Buğday fiyatlarında zaten tatmin eder fiyatı alamadık. Yarın nohutta da aynısı olacak. O zaman bizim çiftçimiz ne yapacak? Biz ne yapmalıyız? Biz kime elimizi açacağız?"

"BİZDEN UCUZA GİDİYORSA, VATANDAŞ UCUZ YESİN"

Özdemir, devlet büyüklerinin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya el atmasını isteyerek, "Sayın Cumhurbaşkanım TMO'yu devreye sokarsa, yeşil mercimeği alırsa çiftçimiz, çoluğumuz, çocuğumuz size dua eder" dedi.

Yeşil mercimeğin kendilerinde 18, 20, 22 lira olduğunu belirten Özdemir, yeşil mercimeğin kaça satıldığını öğrenmek için marketleri gezdiğini bildirdi.

Özdemir, "Bizden ucuza gidiyorsa, vatandaş ucuz yesin. 20 liraya, 22 liraya bize mal oluyorsa, eledi temizledi 10 lira koydu, 30 lira etti. 10 lira da vergisi 40 lira etsin. Ancak en ucuz markette 80 lira. 90 lira, 100 lira, 120 lira, 150 lira fiyat olan market var. Benim 20 liraya topladığım, kazanamadığım mercimekte birileri niye 60 lira, 70 lira bunun üç katı para kazanıyor? Kim bu para kazananlar?" diye sordu.

Kaynak: ANKA