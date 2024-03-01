Yeşilay Haftası'nda 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' Yürüyüşü Düzenlendi

7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Ne Sigaraya Ne de İsrail'e Bağımlı Değiliz' yürüyüşü düzenledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri içerisinde düzenlenen etkinliğe Üniversite Rektör Yardımcısı ve Kırşehir Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Ali güneş, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Maruf, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Genç Yeşilay Başkanı Hayriye Üzümcü yürüyüşün ardından yaptığı açıklamasında 143 gündür Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların açlığa ve ölüme mahkum edildiğini belirtti. - KIRŞEHİR