Yedikule Hisarı 'Drone Yarışları Zafer Kupası' organizasyonuna ev sahipliği yaptı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonunun final yarışmaları tamamlandı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın elinden aldı.

Fatih Belediyesi, Tech Drone League ile birlikte düzenlediği Drone Yarışları Zafer Kupası organizasyonuyla dün akşam yapılan final yarışlarının ardından sona erdi. Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nda gerçekleşen organizasyon ilk kez tarihi bir mekanda düzenlendi. Birinci gün antrenman, sıralama turlarında yarışan drone pilotları, ikinci gün ise eleme yarışlarıyla şampiyonluğa ulaştı. Final yarışları, akşam saatlerinde LED'lerle özel olarak ışıklandırılmış, bin metrekarelik güvenlik fileleriyle çevirili, 12 engel ve 11 dönüşten oluşan toplamda 3 bin metrekare üzerine kurulu piste yapıldı. Pilotların gözlüğündeki görüntü sahnedeki LED ekranlarda canlı verilecek ve seyirciler de pilotların heyecanına ortak oldu. Yarışmada Takım yarışı kategorisinden Mavi takımdan Eren Çolak ile Batuhan Koç birinci olarak 6 bin TL, Yeşil takımdan Hüseyin Yılmaz Çimen ile Özgür Can Özçelik ikinci olarak 3 bin TL ve Sarı takımdan Hüseyin Ablak ile Deniz Sarel üçüncü olarak 2 bin TL ödülün sahibi oldu. Bireysel kategoride ise Hüseyin Ablak birinci olarak 3 bin 500 TL, Hüseyin Yılmaz ikinci olarak 2 bin TL ve Eren Çolak üçüncü olarak bin 500 TL ödülün sahibi oldu. Final yarışlarının ardından düzenlenen ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katılarak yarışmacılara ödüllerini verdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan "Fatih'imizin önemli bir bölgesinde Yedikule Hisarı bölgesinde, teknolojinin belki de en son aşaması olan dron yarışları burada yapıldı. Güzel bir organizasyon oldu bu organizasyona 48 takım katıldı. Türkiye'nin her yerinden her yaş grubundan her meslekten dron ile ilgili beş ayrı ligden gençler katıldılar. Burada çok keyifli yarışmalar oldu. Bu tarihi mekan içerisinde onlar için de farklı bir deneyim oldu. Ben de hem ilk gün katıldım hem de bugün final yarışmasını izledim. Bu yarışmaların amacı gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak. Gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah seneye de bu yarışmayı burada yapmış oluruz. Türkiye'de gençlerin teknolojiye ilgileri yoğun ama yarışmalar vesilesi ile de gençlerin teknolojiye olan ilgilerinin daha da artacağı kanaatindeyim" dedi. - İSTANBUL