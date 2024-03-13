Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Filistin için yardım çağrısında bulundu

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Filistin için yardım çağrısında bulundu. Gazze'nin zor zamanlarında, Gazzeli mağdur insanlara destek olmak amacıyla harekete geçen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yardımları daha hızlı ulaştırmak için Mısır'a gidiyor. Dernek, topladığı bağışlarla Mısır'a yapılacak olan ziyaret ile yardım malzemelerini daha hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırmak için seferber oldu.

Mısır'a gitme kararının temel sebebi, yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaşmasını hızlandırmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Dernek, bu adımın Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir şekilde yardım eli uzatmayı amaçladığını belirtiyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, " Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir zaman dilimidir. Biz de dernek olarak bu önemli dönemde Gazze'deki kardeşlerimize elimizi uzatmak için harekete geçtik. Mısır'a yapacağımız ziyaret ile yardım malzemelerimizin daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak, ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir yardım sunmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bulut, "Ramazan rahmetiyle, bereketiyle birlikte geldi. Bu ramazan ülkemize, milletimize alemi İslam'a ve tüm insanlığa hayırlar getirsin. Başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Gazze'de ki kardeşlerimiz çok zor durumda. Yedi Başak olarak, Türkiye'den AFAD organizesinde Gazze'ye yardım götüren iyilik gemilerine destek olduk olmaya devam ediyoruz. Gazze içindeki çalışmamız yerel ortaklarımız aracılığı ile hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte Mısırda hazırladığımız yardım konvoyunu Refah sınır kapısından geçirerek hızlı bir şekilde Gazzeli kardeşlerimize ulaştırdık. Mısır'da ilk hazırladığımız iyilik konvoyunda gıda kolisi, çadır, çadırın hemen yanına kuracağımız konteyner tuvalet ve banyo sağlık malzemesi ve kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu muhtelif yardımları gönderdik" ifadelerini kullandı.

İnsani yardımların daha fazla ulaştırılabilmesi için kampanyaya destek talep eden Bulut, "Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için 16 Mart Cumartesi günü yeniden Mısır'a gidiyoruz. Neden Mısır, gönderdiğimiz yardımlar Gazze'ye daha hızlı ulaştı. Gazze Yaşasın diye yürüttüğümüz bu kampanyaya sizden yardım talep ediyoruz. Destek olan dua eden tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. " diyerek halka yardım çağrısında bulundu - GAZİANTEP