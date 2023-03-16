Yardımsever vatandaş hac parasını depremzedeler için bağışladı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Münir Bektaş, 7 yıldır biriktirdiği hac parasını depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak için vatandaşlar seferber oldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Münir Bektaş da hac ibadetini yerine getirmek için 7 yıldır biriktirdiği parayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

"Hac paramı depremzedeler için müftülüğe bağışlıyorum"

Bu sene de katıldığı hac kurasında isminin çıkmadığını söyleyen Bektaş, 7 yıldır biriktirdiği hac parasını depremzedeler için bağışladığını belirterek, "Hac kurasında ismim 7 yıldır çıkmıyordu. Hac paramı depremzedeler için müftülüğe bağışlıyorum" diye konuştu.

Bektaş'ın hac parasını afetzedelere bağışlamasının örnek bir davranış olduğunu dile getiren Kızılcahamam İlçe Müftüsü Hasan Limon, "Kızılcahamam ilçesinde ikamet eden Münir amca 7 yıldır hac kurasına giriyor ve haccın çıkmasını bekliyordu. Bu sene de hac ona nasip olmadı. Münir amca yaşanan deprem felaketi nedeniyle afetzedelerin yanında olmak için 7 yıldır biriktirdiği parasını bağışladı" dedi. - ANKARA