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Yağmur öncesi karabulutlar böyle görüntülendi

Yağmur öncesi karabulutlar böyle görüntülendi

İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı.

İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

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