Yağmur öncesi karabulutlar böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. İstanbul'da etkili olan yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Bulutların gökyüzünü kaplaması ve yağmurun gelişi havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış öncesi kentin üzeri kara bulutlarla kaplandı. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar ve yağmurun İstanbul'a gelişi drone ile görüntülendi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Yerel Haberler

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