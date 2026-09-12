Van’da İranlı turist hareketliliği: Yılın 8 ayında 580 bin ziyaretçi

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van ile İran arasındaki geçiş noktası olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda yaşanan hareketlilik, başta konaklama, yeme-içme, restoran ve giyim olmak üzere kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, 2025 yılının 8 ayında 427 bin İranlının Van'ı ziyaret ettiğini, 2026'nın 8 ayında ise bu sayının 580 bine yükseldiğini belirterek, 152 bin kişilik artış yaşandığını söyledi. Çeliktaş, Van'ın farklı ülkelerden turist çekmek için de çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Van ile İran arasındaki geçiş noktası olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda son dönemde yoğunluk yaşanırken, İranlı turistlerin Van'a ilgisi de artarak devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısından kente gelen turist kafileleri, kent merkezindeki alışveriş noktaları, restoranlar, eğlence merkezleri ve turistik alanlara yöneliyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İran pazarının Van ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, 2025 yılında yaklaşık 777 bin İranlı ziyaretçinin Kapıköy üzerinden Van'a geldiğini hatırlattı.

Çeliktaş, bu yılın başında yaşanan gelişmeler nedeniyle İran pazarında düşüş yaşanmasından endişe ettiklerini belirterek, "İranlılar, son iki yıl içerisindeki süreçte bizi yakından ilgilendiren bir konu. Bu yıl mart ayında başlayan savaş bizi tedirgin etmişti. 2025 yılında 777 bin İranlı Kapıköy'den ilimize gelmişti. Biz bu sene biraz tedirgindik. Hedefimiz 1 milyondu" diye konuştu.

8 AYDA 152 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

2025 ve 2026 yıllarının 8 aylık verilerini karşılaştıran Çeliktaş, İranlı turist sayısındaki artışın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Çeliktaş, "Biz verilere baktığımızda, 2025'in 8 ayı ile 2026'nın 8 ayı arasında ciddi bir fark var. 2025 yılının 8 ayında 427 bin İranlı ilimizi ziyaret etmiş. 2026'nın 8 ayında ise 580 bin İranlı ilimizi ziyaret etmiş. Yani 152 bin kişilik bir artışımız var. Bu da gerçekten sevindiricidir" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZİN YÜZDE 63'Ü HİZMET SEKTÖRÜNE BAĞLI"

İranlı ziyaretçilerin Van ekonomisindeki etkisinin yalnızca turizm sektörüyle sınırlı olmadığını belirten Çeliktaş, kentte çok sayıda sektörün turist hareketliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak faydalandığını söyledi. Çeliktaş, "Bizim ilimizin ekonomisi yüzde 63 hizmet sektörüne bağlı. İran'a bağlı, turizme bağlı. Bizim genelde konaklama sektörlerimiz, yeme-içme, kafe, restoran ve giyim sektörü buna bağlı. Çarpan etkisi çok büyük" dedi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın Van ekonomisi açısından önemine de değinen Çeliktaş, "Sınır kapısı kapalı olduğu zaman veya çalışmadığı zaman bizim için Van çıkmaz bir sokak oluyor" diye konuştu.

VAN YENİ PAZARLARA YÖNELİYOR

Van'ın yalnızca İran pazarına bağlı kalmaması gerektiğini belirten Çeliktaş, farklı ülkelerden turist çekmek amacıyla yeni pazar arayışlarının sürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Ermenistan'a yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çeliktaş, "Dolayısıyla biz bunu bu sene de Ermenistan'a giderek bir pazar çeşidi oluşturduk. Sadece bir ülkeye bağlı kalmıyoruz. Geçen yıl da Kuzey Kürdistan bölgesini ziyaret ettik" dedi.

Irak'tan Van'a gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını belirten Çeliktaş, geçen yıl Üzümcü Gümrük Kapısı üzerinden yaklaşık 37 bin Iraklı ziyaretçinin kente geldiğini, bu yıl ise bu rakama yaklaşık 9 bin 500 kişinin daha eklendiğini söyledi.

Çeliktaş, "Caddelere baktığınızda Iraklı otomobil plakaları görüyorsunuz. Iraklı konukları, turistleri görüyorsunuz. Biz turist gözüyle bakmıyoruz turistlere. Biz onlara misafir gözüyle bakıyoruz. Baş tacı ediyoruz. Giden mutlu gidiyor, mutlu getiriyor. Getirisi iyi oluyor. Dolayısıyla bu da bizim önemli çalışmalarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.

İRANLILAR VAN'DA ALIŞVERİŞ VE EĞLENCEYİ TERCİH EDİYOR

Van'a gelen İranlı turistler ise kentte alışveriş yapmanın yanı sıra düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyor. Özellikle Tebriz'den gelen kafileler, eğlence merkezleri ve festivallerin yanı sıra Van'ın tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret ediyor.

İranlı tur firması yetkilisi Mirza, Tebriz'den Van'a düzenli olarak turist kafileleri getirdiklerini belirterek, bazı etkinliklerde kafile sayısının 500-700 kişiye ulaştığını söyledi.

Mirza, İranlıların Van'a alışveriş yapmak, eğlenmek ve kentin tarihi yerlerini görmek amacıyla geldiklerini belirterek, Van'daki hizmetlerden memnun olduklarını ifade etti.

"VAN'I ÇOK SEVİYORUZ"

Tebriz'den eşiyle birlikte Van'a gelen Deniz Porez de düzenlenen etkinliklerden memnun kaldığını belirterek, "Eşimle birlikte Tebriz'den geldik. Şimdi boya ve köpük festivalindeyiz. Çok eğleniyoruz. Hepinizi Van'a bekliyoruz. Alışveriş merkezleri harika" dedi.

Ayla Maniy ise ailesiyle birlikte Van'a geldiğini ifade ederek, "Ailemle Tebriz'den geldik. Alışveriş yapıyoruz, eğlence merkezlerine gidiyoruz. Renk partisine geldik. Müziklerle dans yapıyoruz. Van'ı çok seviyoruz. Umarım onlar da bizi seviyordur" diye konuştu.

Rıza Asilzade de İran'dan Van'a turist kafileleri getirdiklerini belirterek, "Burada turistler alışveriş yapıyorlar. Sasa Festivali için 150 kişiyle Van'a geldik. Van'da turistleri gezdiriyoruz, alışveriş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Van'da turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeci Musa Gögercin de İranlı turistlerin kent için önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyen Gögercin, İranlı turistlere yönelik düzenlenen etkinliklerin ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Gögercin, 2014 yılından bu yana köpük, boya ve farklı eğlence etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, bu organizasyonların sosyal medya ve haber kanalları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

İranlı turistlerin Van'da tekne turlarına katıldığını, denize girdiğini, alışveriş yaptığını ve tarihi alanları ziyaret ettiğini belirten Gögercin, Akdamar Kilisesi, Van Kalesi ve kedi evinin de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Gögercin, bu yıl konaklama sektöründeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "Mayıs ayından 15 Eylül'e kadar şu anda yüzde 90 ile gidiyoruz. Ortalamamız yüzde 90'ın üzerinde. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Van'a yalnızca İran'dan değil, Türkiye'nin farklı kentlerinden de ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Gögercin, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Diyarbakır, Şırnak, Cizre ve Batman'dan ciddi sayıda yerli turist ağırladıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA