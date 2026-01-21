Yalova Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplandı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, " Bursa, Kocaeli, İstanbul'un yanındayız. Bu bizim için aslında bir dezavantaj değil, bir avantaj" dedi.

Vali Usta, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2026 Yılı Toplantısı'na katıldı. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Usta, 2025 yılında yaklaşık 120 milyon dolar bir ihracat fazlasının olması Yalova için güzel bir rakam olduğunu ifade etti. Vali olarak yönetim anlayışından bahseden Usta, "Yönetim demek, yukarıdan talimatların aşağıya doğru emir şekline gittiği ve alttakilerin yaptığı bir sistem. Buna yönetim diyoruz ama ben valilik kurumunda yöneticiyim, ilkeleri çerçevesinde yapmak istiyorum. Bu ne demek, bir konu hakkında karar verirken bütün aktörlerle beraber, o kararı altındaki bütün dinamiklerle beraber ortak bir şekilde almak, herkesin fikrini dile getirmesini söylemek, herkesin çözümün parçası olmasını diledikten sonra ortak akılla ilimizi yönetmek. Belki en son vali olarak karar vereceğim ama hiçbir zaman için sizlerin arzularına hilaf, sizleri dinlemeden, sizlerin kararlarına saygı göstermeden bir kararın içinde ben Yalova için olmayacağım. Bunun ben çok örneklerini gördüm. Bingöl'de biz bunu yaptık, doğu şartlarda biz bunu yaptık. Herkesin fikirlerine itibar ettik" diye konuştu.

İstişareye, ortak akılla çok önem vereceklerini söyleyen Vali Usta, yakın zamanda Bursa'da 6 yıl boyunca vali yardımcılığı olarak görevinde bulunduğunu belirterek, "Orada da iş dünyasıyla çok yakın ilişkilerim oldu. O süreçleri biliyorum. Yalova olarak, belki İstanbul'a çok yakınız, onun gölgesinde gibi düşünebiliriz ama öyle değiliz. Türkiye'de en çok ihracat yapan 5 ilden Ankara ve İzmir'i dışarıda bırakırsak 3 tanenin yanındayız, Bursa, Kocaeli, İstanbul'un yanındayız. Bu bizim için aslında bir dezavantaj değil, bir avantaj arkadaşlar. İstanbul'daki, Bursa'daki, Kocaeli'deki yüksek teknoloji kullanan firmalardan faydalanabilirsek tecrübe bazen kötülükler yaşanmadan elde edilmesi gereken bir kazanım. Bunlardan çok faydalı bir şekilde biz kazanıp Yalova'yı bir yerlere taşıyabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"Yalova'yı çok güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum"

Doktora tezinin "Yüksek teknoloji kullanmanın, sanayileşme ve kentleşmeye etkisi Bursa örneği" olduğunu kaydeden Ustan, şöyle konuştu:

"Bu rakamlara, bu prosedüre uzak birisi değilim. Sizlerle bu anlamda Yalova'yı daha güzel yere taşımak için çok güzel çalışmadan imza atacağımıza inanıyorum. Bizim yönetim sistemimizde üniversite olsun, valilik olsun, iş dünyası olsun kendi alanımızda belli bir konfor alanı oluşturuyoruz. O konfor alanının dışına çok fazla çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman kendimizi çok fazla güvende hissetmiyoruz ve bu durum illerimizde çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Yalova'da gördüğüm ticaret odamız, üniversitemiz, valilik olarak biz de konfor alanlarımızı terk etmişiz. Herkes birbirinin içine girmiş. Ortak Yalova için bir yerde çalışıldığını görüyorum. Bu çok çok önemli. Üniversitemizle beraber, Ticaret Sanayi Odamız, iş insanlarımız ve valimizin koordinesinde inşallah biz Yalova'yı çok güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

Vali olarak amacını da açıklayan Usta, "Burada eğitimde, sağlıkta, asayişte, güvenlikte, ihracatta Yalova'nın lehine olan neyine olan rakamları yukarıya taşımak, negatif rakamlar da olabildiğince aşağıya çekmek durumunda olacağım. Bunu tabi benim tek başıma yapmam mümkün değil. Sizden her zaman desteğine, birikimine, yardımına ihtiyacım var" dedi.

Toplantıya il protokolü katıldı. - YALOVA