Vali Taşbilek Gümüşhane'den gözyaşlarıyla uğurlandı

Gümüşhane Valisi iken son kararname ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Vali Kamuran Taşbilek, kentten gözyaşları içerisinde uğurlandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atanan Vali Taşbilek, 10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Hükümet Konağından uğurlanan Vali Taşbilek, bina girişinde kendisini bekleyen şehit ve gazi aileleriyle vedalaştıktan sonra tören mangasını selamladı.

Valilik önünde oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyenlere tek tek sarılarak helallik alan Vali Taşbilek, gözyaşlarını tutamayan bazı vatandaşları da teselli etmek zorunda kaldı.

Eşi Sibel Taşbilek'le başta şehit aileleri olmak üzere isteyen herkesle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra aracına binen Vali Taşbilek, duygusal anlar yaşadıktan sonra kentten ayrıldı.

Bugün sosyal medya hesabından bir de veda mesajı yayımlayan Vali Taşbilek Gümüşhane'yi "Dağların koynuna saklanmış İnci tanesi, Gümüşhanevi Hazretlerinin gül kokusunu aldığımız mübarek diyar, güzeller güzeli..." sözleriyle tarif etti.

Yaklaşık 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle Vali olarak atandığı şehre verdiği söz gereği Valiliğin kendisi için bir yükselme meselesi değil bir yüklenme meselesi olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Valilik görevini yürütürken kahraman şehitlerimizin değerli emanetleri kıymetli şehit ailelerimiz, yiğit gazilerimiz, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimleri bizim önceliğimiz oldu. Gönül kapılarınızı çalmaya, dertlerinizle dertlenmeye, her türlü imkanı kullanarak mümkün olduğunca çare olmaya geldiğimiz bu güzel şehirde, ben ve çok değerli eşim, verdiğimiz söze sonuna kadar bağlı kalarak, köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde velhasıl şehrimizin her yerinde şehit ailelerimizin, gazilerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin yanlarında olduk. Yetimlerimizin, öksüzlerimizin, devletimizin şefkatine teslim edilmiş yavrularımızın başını okşamak, hayatlarına dokunmak her daim önceliğimiz oldu. Valilik Makamım devletimizin rıza kapısı bildik, herkese açık tuttuk. Kapı kapı, ev ev dolaşarak milletimizin devletimizden razı olmasını hedefledik. Sevgi, merhamet ve adalet rehberimiz oldu. En kalbi duygularla arzı veda ederken Aziz milletimize bir vilayette en üst düzeyde, Vali olarak, hizmet etme imkanını bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz şükürlerimi ifade ediyorum. Takdir ve tensipleriyle bu güzel şehre bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi hürmetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Şehrimizi emanet edeceğimiz değerli meslektaşım Sayın Alper Tanrısever'e ve muhterem ailesine Gümüşhane'nin hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Birlikte görev yaptığım bütün mesai arkadaşlarıma, yuvamız olan bu şehrin bütün güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Her daim dualarımızda olacak güzel insanlar, değerli dostlarımız, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE