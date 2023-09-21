Vali Dağlı'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, beraberindeki protokol üyeleri ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet etti.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, beraberindeki protokol üyeleri ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret ederek baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet etti.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Osmancık'a geldi. Vali Dağlı'yı ilçeye gelişinde Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kurum müdürleri ve daire amirleri karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinde Vali Dağlı, Kaymakam Ayhan Akpay'dan brifing aldı. Osmancık Belediyesini, Ziraat Odasını ziyaret eden Vali Dağlı daha sonra Öğretmenevinde kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçenin tarihi mekanlarını da ziyaret eden Vali Dağlı, II. Beyazıt zamanında yapılan uzunluğu 250 metre, genişliği 7,5 metre olan dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmış, sivri kemerli 19 gözlü Koyunbaba Köprüsünde de incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, ilçenin tarihi mekanlarından olan, 1431 tarihinde II. Murat'ın baş vezirlerinden Koca Mehmet Paşa tarafından imaret olarak yaptırılan Osmancık Tarihi Koca Mehmet Paşa (İmaret) Camisi'nde öğle kılınan öğle namazı sonrasında incelemelerde bulundu.

Osmancık İlçe merkezinde bulunan, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazıt zamanında 1469 yılında yaptırılan ve restorasyon çalışmaları devam eden Koyunbaba Türbesi'nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, daha sonra OSB'de bulunan fabrikaları ziyaret etti.

'Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesine ziyaret'

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 2017 yılında Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan Osmancıklı müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Dağlı, Şehit Aybüke Öğretmenin babası Sadık Yalçın'ı Osmancık'taki evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Dağlı'ya Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de eşlik ederken Şehit Öğretmen ve tüm şehitler için dua edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. - ÇORUM