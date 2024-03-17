Denizli Valisi Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Çanakkale'de buluşan, zor şartlarda savaşan, dönemin teknolojik olarak güçlü ve donanımlı işgal kuvvetlerine azim ve kararlılığıyla karşı koyan ve esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze alan bir milletin hafızalardan silinmeyecek direnişidir" ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, tarihte eşine az rastlanılacak büyük kahramanlık destanlarından birini anmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını ve Türk milletinin mukadderatını değiştiren bir zafer olduğunu ifade eden Vali Coşkun, "Bu destan memleketin her köşesinden vatan aşkıyla bir araya gelerek Çanakkale'de buluşan, zor şartlarda savaşan, dönemin teknolojik olarak güçlü ve donanımlı işgal kuvvetlerine azim ve kararlılığıyla karşı koyan ve esaret altında yaşamaktansa ölmeyi göze alan bir milletin hafızalardan silinmeyecek direnişidir. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şahadet ve gazilik mertebesine yükselen, ismi bilinen veya bilinmeyen tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanıdır. Milletimiz de bu şuurla, şehitlerimiz ve gazilerimize olan minnet duygusunu daima hissetmiş, bugünleri onlara borçlu olduğunu hiçbir zaman unutmamış, unutmayacaktır. Millet olarak gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz ise Çanakkale'deki direniş ve diriliş ruhunu diri tutarak hayatın her alanına yaymak, bu coğrafyada bir asır önce nelerin yaşandığını ve nasıl bir istiklal mücadelesinin yapıldığını atiye aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ